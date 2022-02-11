Глава ЄС оприлюднила інвестиційний план на 150 млрд євро для Африки

06:04 11 лютий Київ, Україна

Глава ЄС Урсула фон дер Ляєн оприлюднила плани щодо залучення інвестицій у розмірі понад 150 мільярдів євро для Африки, проголосивши Європу найбільшим та «найнадійнішим» партнером континенту.



Ця схема є першим регіональним планом Global Gateway Європейського Союзу — інвестиційним планом, спрямованим на мобілізацію до 300 мільярдів євро (340 мільярдів доларів) для державної та приватної інфраструктури по всьому світу до 2027 року.



Стратегія, яку розглядають як відповідь на ініціативу Китаю «Один пояс, один шлях», використовуватиме фінансування інститутів ЄС та країн-членів для залучення інвестицій приватного сектору.



Згідно з документом Європейської комісії, ЄС встановив цільову дату 2030 року для африканських фондів відповідно до плану.



Гроші підуть на відновлювані джерела енергії, зниження ризику стихійного лиха, доступ в Інтернет, транспорт, виробництво вакцин та освіту в Африці, йдеться в документі.



Виступаючи на пресконференції у столиці Сенегалу Дакарі, фон дер Ляєн сказала репортерам, що вона «пишається» тим, що оголосила про плани щодо Африки, метою яких було зібрати не менше 150 мільярдів євро інвестицій.



Подробиць про те, як буде зібрано або витрачено кошти, вона не повідомила.



На вебсайті ЄС йдеться про те, що гроші в рамках Global Gateway будуть спрямовані на «розумні, економічні та безпечні канали зв'язку» у сфері зв'язку та транспорту, а також на розвиток охорони здоров'я, освіти та досліджень.



Фон дер Ляєн, голова виконавчої Європейської комісії, прибула у середу, щоб підготуватися до саміту між ЄС та Африканським союзом, який відбудеться 17-18 лютого.



"На саміті в центрі обговорення будуть інвестиції, тому що вони є засобом реалізації наших спільних амбіцій", - сказала фон дер Ляєн.



"У цій галузі Європа є найнадійнішим партнером Африки і, безумовно, найважливішим", - додала вона.



Global Gateway заснований на «цінностях, яким віддані Європа та Африка, таких як прозорість, стабільність, ефективне управління та турбота про добробут людей», - сказала фон дер Ляйєн.



Китай та Росія



Перед прибуттям у Сенегал фон дер Ляєн попередила, що іноземні інвестиції в Африку дуже часто супроводжуються «прихованими витратами».



Критики часто звинувачують інших великих інвесторів в Африці, таких як Китай або Росія, що вони менш суворі щодо захисту навколишнього середовища або прав людини.



Китай, зокрема, звинувачують у тому, що він заманює африканські країни до боргових пасток, пропонуючи їм непомірно великі кредити. Пекін заперечує це звинувачення, стверджуючи, що його кредити призначені для боротьби із бідністю.



Зі свого боку, президент Сенегалу Макі Салл заявив журналістам у четвер, що він очікує, що саміт ЄС-АС призведе до «оновленого, модернізованого та більш орієнтованого на дії партнерства».



"Європа та Африка зацікавлені у спільній роботі", - сказав він, згадавши, серед іншого, географічну близькість двох континентів та спільні проблеми безпеки.



Салл додав, що він відданий боротьбі з глобальним потеплінням, але наголосив на необхідності фінансування проєктів з видобутку природного газу для розвитку промисловості та забезпечення ширшого доступу до електрики.



Він виступив проти планів, про які оголосила невелика група країн на минулорічному кліматичному саміті COP26, включаючи США та Францію, щодо припинення фінансування зарубіжних копалин палива без відповідної технології вловлювання вуглецю до кінця 2022 року.



У заключній декларації на COP26 також йдеться про те, що країни «прискорять зусилля з поетапної відмови від неослабної вугільної енергетики та неефективних субсидій на викопне паливо».



Сенегал, бідна країна з населенням 17 мільйонів, покладає великі надії на газові родовища біля свого атлантичного узбережжя.



Уряд заявив, що планує розпочати виробництво до кінця наступного року або у 2024 році.