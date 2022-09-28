Глава ЄК анонсувала пропозиції нового пакета санкцій проти російського агресора

19:39 28 вересня Київ, Україна

28 вересня представниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала пропозиції восьмого пакета санкцій проти росії.

"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на окупованих росією територіях, є незаконною спробою захопити землю і змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація та погрози путіна використати атомну зброю – подальший крок на шляху ескалації. Ми не приймаємо псевдореферендуму та будь-якого виду анексії в Україні і ми віддані тому, щоб кремль заплатив за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій, що кусаються, проти росії. Перша частина стосується списку осіб та компаній", - повідомила вона.



Друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі.

"Ми ізолюємо та вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дозволить їм зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових EUR7 млрд доходів", - розповіла фон дер Ляєн.

Також ЄК пропонує розширити список товарів, які більше не зможуть експортувати до росії.