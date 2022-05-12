Глава Чечні підпав під санкції США

У розширений санкційний лист Сполучених Штатів Америки, в рамках глобального акту Магнітського, був доданий глава Чечні Рамзан Кадиров.
Крім того, на цій же підставі управління з контролю над іноземними активами OFAC Мінфіну США включило до списку санкцій відразу кілька підприємств Чечні:
- футбольний клуб "Ахмат"
- фонд глави Чечні Рамзана Кадирова
- компанію "Мега Строй Інвест Лімітед", "Чеченські мінеральні води Лімітед"
- бійцівський клуб ММА "Ахмат" і промоутерську компанію, яка проводить бої зі змішаних єдиноборств Absolute Championship Akhmat.
Всі вони в списку позначені як підприємства, що належать Рамзану Кадирову.
Штати далеко не вперше вводять санкції проти Кадирова. Так, влітку цього року вони заборонили в'їзд в країну главі Чеченської Республіки. Правда, раніше Рамзан Кадиров потрапляв під американські санкції тільки як іноземець, яких американська влада вважає причетними до корупції і порушень прав людини.
Штати далеко не вперше вводять санкції проти Кадирова. Так, влітку цього року вони заборонили в'їзд в країну главі Чеченської Республіки. Правда, раніше Рамзан Кадиров потрапляв під американські санкції тільки як іноземець, яких американська влада вважає причетними до корупції і порушень прав людини.
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