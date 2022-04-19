Глава Білоруської православної автокефалії відлучив Лукашенка від церкви

08:42 23 листопада Київ, Україна

Під час служби за пораненими, заарештованими і вбитими під час масових арештів, архієпископ православної білоруської церкви назвав Олександра Лукашенка самозванцем і вбивцею і піддав його анафемі.

Про це пише білоруська служба Радіо Свобода.



Святослав Логін під час служби в соборі Святого Кирила Туровського в Торонто назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі", "самозванцем", а також "диктатором", "вбивцею" і "мучителем благочестивого білоруського народу".



Текст відлучення називається "А Н А Т Э М А былому прэзыдэнту Аляксандру Лукашэнку, які творыць беззаконьні, перасьледуе і забівае праваслаўных і іншых мірных хрысьціян за праўду ў Беларусі".



У зверненні йдеться про те, що архієпископ і священники церкви моляться "за здоров'я поранених і ув'язнених і за спокій убитих мирних протестувальників - захисників Білорусі, чиї страждання і жертви - не марні, вони надихають співвітчизників на опір злу і брехні заради добра, заради свободи і незалежності нашої батьківщини".



Слово "анафема" в перекладі з грецької означає "відлучення", "відділення". Піддати анафемі - значить, відокремити від церкви.