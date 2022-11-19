Глава MI5 заявив про найбільший удар по шпигунській мережі росії в новітній історії

18:22 16 листопада Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з Європи вислали 600 представників російської влади, 400 з яких виявилися шпигунами.

Про це у щорічній промові заявив Кен МакКаллум, голова британської служби контррозвідки MI5, слова якого наводить CNN.

Європейські розвідки постійно обмінюються інформацією, щоб не допустити в'їзду нових російських шпигунів, сказав МакКаллум.

«Ми продовжуємо інтенсивно працювати над тим, щоб максимально ускладнити приховану оперативну діяльність росії на території Великобританії, — сказав МакКаллум. — Що стосується [саме] Великобританії, відколи ми вислали 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми відмовили у видачі понад 100 дипломатичних віз з міркувань національної безпеки. Важливий момент полягає в тому, що Великобританія має бути готовою до російської агресії на довгі роки вперед».

За його словами, після висилки шпигунські можливості для росії в Європі скоротилися вдвічі. Він додав, що в останні місяці також було викрито і заарештовано кількох російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувалися під звичайних громадян.



Висилку росіян із Великобританії він назвав ударом по всій російській шпигунській мережі в Європі. Дані про агентів були передані європейським союзникам, тому «росіянам стало нелегко підтримувати зв'язок» і сигналізувати, що шпигун «висланий із країни А до країни D».



Глава MI5 висловив сподівання, що великій кількості «навчених та досвідчених російських талановитих розвідників, якщо я можу використати цей термін» буде важче виконувати операції у більшості інших частин світу протягом багатьох років.



У липні глава британської зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур заявив, що 400 висланих із Європи співробітників російських дипломатичних місій виявилися розвідниками, які працювали під виглядом дипломатів. Крім того, зазначив він, спецслужбам вдалося заарештувати кількох шпигунів-«нелегалів» під глибоким прикриттям, які видавали себе за цивільних осіб.