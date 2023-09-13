Гіркіна залишили під арештом ще на три місяці

17:37 12 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє Медіазона. У росії Міщанський районний суд москви продовжив арешт ексватажка бойовиків "ДНР" ігоря гіркіна (стрєлкова) у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності на три місяці - до 18 грудня 2023 року.Про це повідомляє Медіазона.

"Суддя Ганна Майорова залишила стрєлкова у СІЗО ще на три місяці", - йдеться у повідомленні.

Як пише російський Інтерфакс, у суді слідчий заявив, що для завершення розслідування у справі гіркіна (стрєлкова) потрібен додатковий час, щоб провести слідчі дії та отримати результати експертиз, зокрема молекулярно-генетичної, балістичної та психолого-лінгвістичної.



Слідство вважає, що гіркін (стрєлков) повинен залишатися в СІЗО, оскільки він, як і раніше, може перешкодити розслідуванню або втекти, використовуючи навички конспірації.



Захист стрєлкова просив суд обрати йому м'якший запобіжний захід. Після ухвалення рішення про продовження арешту адвокат Гаджі Алієв заявив, що оскаржить рішення суду як "необ'єктивне та несправедливе".