Гіркін у міжнародному розшуку. В Україні за нього оголосили нагороду $40 тисяч

11:12 16 жовтня Київ, Україна

Українські активісти обіцяють 40 тисяч доларів за взяття в полон російського терориста Ігоря Гіркіна, який, мабуть, був мобілізований.

Про те, що Гіркін йде на війну, повідомила у соцмережах його дружина, опублікувавши спільне фото, на якому терорист одягнений у військову форму.

Активіст Сергій Стерненко відреагував на це у Twitter, зазначивши, що надасть із особистих заощаджень 10 000 доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон.

Згодом відгукнувся і лідер групи Антитіла Тарас Тополя, який зараз у лавах ЗСУ захищає Батьківщину, і пообіцяв додати ще 10 тисяч доларів.

Військовослужбовець і письменник Валерій Маркус теж вирішив зробити свій внесок у розмірі 10 тисяч доларів.

Пізніше до флешмобу приєднався голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"+ ще 10000 $. Злочинець має відповісти", - написав Гайдай.

Таким чином, загальна сума складає 40 тисяч доларів.

Стерненко додав: "Загалом, пише ще багато людей у коментарях та реплаях, тому насправді ті, хто візьме цього військового злочинця, отримають ще більше коштів".

Ігор Гіркін (Стрілков) – екс-офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони днр". Він є обвинуваченим у справі про знищення літака рейсу MH17 та оголошений у міжнародний розшук.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора оголосив нову підозру Гіркіну. Його з спільниками підозрюють у викраденні та вбивстві громадян України.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів назвала підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17. Це троє громадян Росії – Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов. Також серед підозрюваних є один громадянин України – Леонід Харченко.