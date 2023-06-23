Загибель пасажирів "Титану" підтверджено: виявлена ​​розколота барокамера

Офіційно Берегова охорона США підтвердила, що барокамера комерційної субмарини "Титан", яка здійснювала дослідження уламків знаменитого пасажирського лайнера "Титанік", була виявлена розколотою на великій глибині, що свідчить про загибель екіпажу та пасажирів.
Контрадмірал берегової охорони США Джон Маугер заявив на спеціальному пресбрифінгу в четвер.
Контрадмірал берегової охорони США Джон Маугер заявив на спеціальному пресбрифінгу в четвер.
За його словами, після цього ROV виявив додаткові уламки, що належать субмарині "Титан".
Від імені Берегової охорони США та всього Об'єднаного командування він також висловив співчуття сім'ям загиблих.
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