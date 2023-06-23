Загибель пасажирів "Титану" підтверджено: виявлена ​​розколота барокамера

10:10 23 червня Київ, Україна





Контрадмірал берегової охорони США Джон Маугер заявив на спеціальному пресбрифінгу в четвер. Офіційно Берегова охорона США підтвердила, що барокамера комерційної субмарини "Титан", яка здійснювала дослідження уламків знаменитого пасажирського лайнера "Титанік", була виявлена розколотою на великій глибині, що свідчить про загибель екіпажу та пасажирів.Контрадмірал берегової охорони США Джон Маугер заявив на спеціальному пресбрифінгу в четвер.

"Вранці сьогодні дистанційно керований апарат (ROV), який працює із судна "Horizon Arctic", виявив хвостовий конус підводного апарату "Титан" приблизно на глибині 1600 футів (близько 490 метрів) від носової частини "Титаніка" на дні океану", - повідомив представник Берегової охорони США.



За його словами, після цього ROV виявив додаткові уламки, що належать субмарині "Титан".

"Після консультації з експертами з Об'єднаного командування було визначено, що ці уламки відповідають катастрофічній руйнації барокамери. Ми негайно поінформували сім'ї загиблих", - зазначив Маугер.

Від імені Берегової охорони США та всього Об'єднаного командування він також висловив співчуття сім'ям загиблих.