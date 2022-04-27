Загибель мігрантів біля берегів Лівії: понад 50 потонулих

06:29 27 липня Київ, Україна

Біля узбережжя Лівії затонуло чергове судно з мігрантами з Африки, загиблими вважаються мінімум 57 осіб, серед них жінки і діти.

Про це повідомляє The Washington Post у понеділок, 26 липня.



Прессекретар Міжнародної організації з міграції Сафі Мсехлі заявив, що в результаті інциденту в районі міста Хомс загинули понад 57 осіб. За словами уцілілих, серед потонулих було щонайменше 20 жінок і двоє дітей.



На цей момент Лівія, незважаючи на свою нестабільну політичну ситуацію, залишається одним з тимчасових пунктів в маршруті для мігрантів з Африки, які прямують до ЄС.



Варто відзначити, що в 2021 році кількість нелегальних перетинів кордонів ЄС подвоїлася. Через Західне Середземномор'я в Європу направляються в основному алжирці та марокканці, а сирійці і турки їдуть через Східне Середземномор'я.