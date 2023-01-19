Німеччина заявила, що більше не залежить від російських енергоносіїв

09:25 19 січня Київ, Україна

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що після початку вторгнення росії в Україну його країні вдалося диверсифікувати постачання енергоносіїв і позбавитися залежності від росії.



Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.



За словами чиновника, завдяки диверсифікації енергетичної інфраструктури Німеччина відновила роботу вугільних електростанцій і відклала плани щодо закриття трьох АЕС, що залишилися в країні.

"Так, звичайно, Німеччина, як і раніше, залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з росії, а від світових ринків", - сказав він.

Крім того, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Лінднер зазначив, що Німеччина створила додаткові сховища для природного газу, що імпортується з Норвегії, США та інших країн..Зокрема, уряду вдалося побудувати термінал для зрідженого природного газу за рекордні вісім місяців, підкреслив чиновник.