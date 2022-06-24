Німеччина задумалася про націоналізацію частини "Північного потоку-2"

13:52 24 червня Київ, Україна

Берлін розглядає можливість ізолювати ділянку трубопроводу "ПП-2", що проходить територією країни, та за його допомогою газифікувати південні регіони.

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела у Міністерстві фінансів Німеччини.

За їхніми даними, йдеться про те, щоб ізолювати цю частину трубопроводу від решти та підключити її до мобільного терміналу ЗПГ. Мінекономіки Німеччини вважає цю інфраструктуру ідеальною та задумалося про те, щоб за її допомогою транспортувати газ до південної частини країни.



Проте існує низка ризиків, зазначає Spiegel. Технічно такий план можна реалізувати, але це може призвести до серйозних екологічних проблем, побоюються експерти. «Північний потік — 2» проходить територією, природа якої охороняється відповідно до особливо суворих правил, зазначає видання. Будь-яка зміна трубопроводу вимагатиме нової процедури розробки плану, у тому числі доведеться проводити перевірку впливу проєкту на довкілля.



Складнощі викликають і права власності через процес банкрутства та призначення тимчасового управителя, зазначає видання. У березні повідомлялося, що оператор газопроводу Nord Stream 2 AG подав позов про банкрутство через санкції США, проте пізніше компанія заявила, що не може підтвердити початок цієї процедури. У травні суд у Швейцарії призупинив процедуру банкрутства Nord Stream 2 AG до 10 вересня, надавши компанії тимчасовий мораторій на виплати кредиторам. Тимчасовим керуючим була призначена Transliq AG.



При цьому Німеччина побоюється і дій у відповідь з боку москви, зокрема, націоналізації німецьких компаній у росії, пише Spiegel. «Газпром» розраховує відновити роботу трубопроводу за два чи три роки, зазначає видання. До того ж, «Північний потік — 2» досі обслуговують, щоб він залишався придатним у короткостроковій перспективі. За словами джерел видання, влада Німеччини розглядає також варіант будівництва паралельної «Північному потоку — 2» труби.





Кремль відмовився коментувати ймовірність націоналізації німецької частини «Північного потоку — 2», доки немає жодних конкретних дій із боку Німеччини.