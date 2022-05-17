Німеччина виділить кредит Україні 150 млн. євро

22:17 17 травня Київ, Україна

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив ухвалу про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW.

Як повідомляє Урядовий портал, кредит надається терміном на 15 років з урахуванням відстрочки першого платежу на 5 років від дати укладання угоди.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року становила вже понад 5 млрд. доларів.
"Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть спрямовані на підтримку наших громадян та відновлення критичної інфраструктури", – цитує Шмигаля його прес-служба.