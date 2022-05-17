Німеччина виділить кредит Україні 150 млн. євро

22:17 17 травня Київ, Україна

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив ухвалу про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW.

Як повідомляє Урядовий портал, кредит надається терміном на 15 років з урахуванням відстрочки першого платежу на 5 років від дати укладання угоди.



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року становила вже понад 5 млрд. доларів.