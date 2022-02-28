Німеччина виділить 100 мільярдів євро на посилення своїх збройних сил

11:05 28 лютий Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що Німеччина виділяє 100 мільярдів євро у спеціальний фонд для своїх збройних сил, збільшивши витрати на оборону понад 2 відсотки ВВП.



"Очевидно, що нам потрібно значно більше інвестувати в безпеку нашої країни, щоб захистити нашу свободу та нашу демократію", - заявив Шольц на спеціальному засіданні Бундестагу в Берліні.



Цей крок має важливе значення для Німеччини, яка зазнала критики Сполучених Штатів та інших союзників по НАТО за те, що вона недостатньо інвестує у свій оборонний бюджет.



Заява Шольца, зроблена під час спеціальної сесії Бундестагу Німеччини, стала останньою в серії великих змін у політиці Німеччини в галузі оборони та безпеки.



У суботу ввечері уряд Німеччини оголосив, що відправить зброю та інші предмети постачання безпосередньо до України.