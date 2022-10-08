Німеччина видала візу шпигуну Росії, проігнорувавши розвідку

12:55 08 жовтня Київ, Україна

Підозрюваному у шпигунстві на користь Росії німецький уряд видав візу на в'їзд до Німеччини. Це рішення було ухвалено, незважаючи на заперечення Федерального відомства із захисту конституції (BfV) та попередження розвідслужби іншої країни.



Про це повідомляє видання Der Spiegel у п'ятницю, 7 жовтня.



За інформацією видання, громадянин Росії, якого спецслужби вважають агентом російської розвідки, спочатку отримав відмову на надання візи. Однак росія на переговорах про акредитацію співробітників посольства Німеччини порушила питання видачі візи цьому громадянину та вимагала вирішити питання позитивно.



У результаті росіянин подав нову заяву у серпні, і цього разу візу йому видали, проігнорувавши попередження розвідки.



Цей випадок призвів до початку внутрішнього розслідування, яке встановило, що попередження BfV було проігноровано через помилку чиновника.. У результаті помилку з видачею візи в уряді визнали, а візу відкликали.



Німеччина "досить м'яко" ставиться до виявлених російських шпигунів, зазначає видання. За інформацією ЗМІ, німецький уряд надіслав багато співробітників спецслужб Росії, які працювали під дипломатичним прикриттям.



За оцінками західних спецслужб, у жодній іншій європейській країні не діє стільки російських агентів, які маскуються під дипломатів, як у Німеччині, додає видання. У ЗМІ додають, що на думку фахівців, у країні на сьогоднішній день залишилося ще не менше сотні російських шпигунів.