Німеччина вперше конфіскувала нерухомість на підставі санкцій проти росії

17:23 20 червня Київ, Україна

Прокуратура Мюнхена і Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини конфіскували нерухомість депутата держдуми росії та його дружини, яка проживає в Мюнхені

Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції було «заморожено» не лише активи, а й фактично конфісковано нерухомість.

Йдеться про три квартири в столиці Баварії та банківський рахунок «для переказу орендної плати», повідомляє телеканал n-tv.



Ім'я власників нерухомості не розголошується. Влада Баварії проводить розслідування щодо пари, оскільки вона порушила європейські санкції. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох місяців до 5 років. На підозрюваного депутата чекають у Німеччині — він може приїхати і заявити про свою невинність, або оскаржити включення до списку санкцій ЄС.



Квартири конфіскували, а не заморозили, оскільки власник отримував орендну плату, тобто прибуток. Наразі спеціально створена урядом ФРН робоча група щодо реалізації санкцій Євросоюзу перевіряє всю інформацію про активи росіян у країні.



За даними ЄК, країни Євросоюзу заморозили активи російських приватних осіб та компаній на десять мільярдів євро. Щодо конфіскованих засобів поки що точних цифр немає. За оцінками міністра фінансів Антона Силуанова, заморожено приблизно половину, або близько 300 мільярдів доларів золото-валютних резервів країни.