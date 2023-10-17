Німеччина відновлює контроль на кордонах з країнами ЄС та Швейцарією

Уряд Німеччини запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією.
Про це повідомляє Welt.
Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер розповіла, що поінформувала Європейську комісію щодо рішення німецького уряду.
Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер розповіла, що поінформувала Європейську комісію щодо рішення німецького уряду.
Водночас, пишуть журналісти, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців.
У МВС пояснили, що поліція Німеччини тепер зможе застосовувати ті самі ресурси на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією, які давно використовує на кордоні з Австрією.
Welt наголошує, що за останні кілька тижнів було значно збільшено кількість обшуків по всій прикордонній зоні та проведено патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території.
У МВС пояснили, що поліція Німеччини тепер зможе застосовувати ті самі ресурси на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією, які давно використовує на кордоні з Австрією.
Welt наголошує, що за останні кілька тижнів було значно збільшено кількість обшуків по всій прикордонній зоні та проведено патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території.
За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на початок жовтня поліція ФРН виявила близько 98 000 несанкціонованих в'їздів до Німеччини в 2023 році, а в 2022 їх було близько 92 000.
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