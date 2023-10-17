Німеччина відновлює контроль на кордонах з країнами ЄС та Швейцарією

07:38 17 жовтня Київ, Україна

Уряд Німеччини запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією.
 
Про це повідомляє Welt.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер розповіла, що поінформувала Європейську комісію щодо рішення німецького уряду.
"Рішення діє протягом десяти днів, починаючи з 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжено на загальний термін до двох місяців", - йдеться у матеріалі.
Водночас, пишуть журналісти, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців.

У МВС пояснили, що поліція Німеччини тепер зможе застосовувати ті самі ресурси на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією, які давно використовує на кордоні з Австрією.

Welt наголошує, що за останні кілька тижнів було значно збільшено кількість обшуків по всій прикордонній зоні та проведено патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території.
"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким та безпринципним. Жахлива смерть сімох людей, незаконно переправлених через німецько-австрійський кордон, шокувала нас. Німеччина потребує ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на наші муніципалітети", – наголосила Фезер.
За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на початок жовтня поліція ФРН виявила близько 98 000 несанкціонованих в'їздів до Німеччини в 2023 році, а в 2022 їх було близько 92 000.