Німеччина відновлює контроль на кордонах з країнами ЄС та Швейцарією

Уряд Німеччини запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією.

"Рішення діє протягом десяти днів, починаючи з 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжено на загальний термін до двох місяців", - йдеться у матеріалі.

Водночас, пишуть журналісти, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців.



У МВС пояснили, що поліція Німеччини тепер зможе застосовувати ті самі ресурси на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією, які давно використовує на кордоні з Австрією.



Welt наголошує, що за останні кілька тижнів було значно збільшено кількість обшуків по всій прикордонній зоні та проведено патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території.