10:59 21 грудня Київ, Україна

Німеччина відкинула заяву російської пропаганди про те, що німці мають план купувати російську нафту на початку наступного року.

Наразі уряд країни веде переговори з Казахстаном про можливі поставки. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше гендиректор "Транснафти" Микола Токарєв в ефірі "росії 24" заявляв, що Німеччина нібито надіслала запит на постачання нафти на перший квартал 2023 року.

«Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є хибними. Нафтовидобувні компанії в новому році не замовлятимуть російську сиру нафту для нафтопереробних заводів у Лойні та Шведті», — заявила прессекретарка Міністерства економіки Німеччини.

За її словами, нафтопереробний завод PCK Raffinerie у німецькому Шведті, неподалік польського кордону, станом на січень має «зарезервовані потужності для казахстанської нафти».

Казахстан уже готується розпочати постачання нафти до Німеччини нафтопроводом «Дружба». За інформацією пресслужби "КазМунайГазу", глава компанії Магзум Мірзагалієв провів переговори з парламентським статс-секретарем Міністерства у справах економіки та захисту клімату ФРН Міхаелем Кельнером. Обговорювалися постачання сировини на НПЗ у Шведті. До нього підведено нафтопровід «Дружба».