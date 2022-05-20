Німеччина створить "зерновий міст" для України

18:07 20 травня Київ, Україна

Відомство міністра транспорту Німеччини працює над тим, щоб експорт України поновився до інших країн.

 
Про це заявив міністр транспорту Німеччини на Міжнародному транспортному форумі, що проходить 18-20 травня у Лейпцигу.
 
"Ми налагодили залізничний міст для доставки в Україну гуманітарних вантажів. І зараз працюємо над створенням "зернового мосту", - сказав Віссінґ.
 
Також він нагадав, що Міжнародний транспортний форум було засновано у 1953 році для того, щоб відбудувати транспортні мережі після Другої світової війни.

Вісінг зазначив, що Путін повернув війну до Європи, тому інші держави рішуче готові допомагати Україні.