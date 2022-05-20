Німеччина створить "зерновий міст" для України

Відомство міністра транспорту Німеччини працює над тим, щоб експорт України поновився до інших країн.
Про це заявив міністр транспорту Німеччини на Міжнародному транспортному форумі, що проходить 18-20 травня у Лейпцигу.
Також він нагадав, що Міжнародний транспортний форум було засновано у 1953 році для того, щоб відбудувати транспортні мережі після Другої світової війни.
Вісінг зазначив, що Путін повернув війну до Європи, тому інші держави рішуче готові допомагати Україні.
Вісінг зазначив, що Путін повернув війну до Європи, тому інші держави рішуче готові допомагати Україні.
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