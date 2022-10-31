Німеччина повідомила про зростання активності іноземних розвідок

13:57 31 жовтня Київ, Україна

Німецька контррозвідка фіксує зростання активності іноземних розвідок, яка включає спроби стеження з використанням дронів за об'єктами бундесверу, у тому числі майданчиками, де українських військових навчають користування західною зброєю.



Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Розвідслужби, які керуються на державному рівні, використовують усі наявні у них засоби, щоб отримати інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн", - наголосила в інтерв'ю агентству dpa глава Служби військової контррозвідки (MAD) Мартіна Розенберг, яка очолила цю спецслужбу в жовтні 2020 року.

За її словами, діяльність іноземних спецслужб у Німеччині була інтенсивною ще до 24 лютого, коли почалося вторгнення росії в Україну, а зараз, коли ситуація з безпекою в Європі помітно змінилася, захист від шпигунства набуває особливо важливого значення.

"Мета нашої роботи - своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських та китайських спецслужб, і у співпраці з нашими національними та міжнародними партнерами ефективно відбити їх", - заявила Розенберг.

Інциденти, пов'язані зі спробами стеження за військовими об'єктами ФРН, зокрема, були зафіксовані у федеральній землі Баварія на полігоні Вільдфлекен, розташованому поряд із землею Гессен. За даними міністерства оборони країни, у ніч проти 1 жовтня невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон цих земель.



За даними відомства, наприкінці серпня російські спецслужби також намагалися стежити за тим, як українські військові навчаються у Німеччині поводитися із західними системами озброєнь.