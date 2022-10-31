Німеччина повідомила про зростання активності іноземних розвідок

Німецька контррозвідка фіксує зростання активності іноземних розвідок, яка включає спроби стеження з використанням дронів за об'єктами бундесверу, у тому числі майданчиками, де українських військових навчають користування західною зброєю.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За її словами, діяльність іноземних спецслужб у Німеччині була інтенсивною ще до 24 лютого, коли почалося вторгнення росії в Україну, а зараз, коли ситуація з безпекою в Європі помітно змінилася, захист від шпигунства набуває особливо важливого значення.
Інциденти, пов'язані зі спробами стеження за військовими об'єктами ФРН, зокрема, були зафіксовані у федеральній землі Баварія на полігоні Вільдфлекен, розташованому поряд із землею Гессен. За даними міністерства оборони країни, у ніч проти 1 жовтня невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон цих земель.
За даними відомства, наприкінці серпня російські спецслужби також намагалися стежити за тим, як українські військові навчаються у Німеччині поводитися із західними системами озброєнь.
За даними відомства, наприкінці серпня російські спецслужби також намагалися стежити за тим, як українські військові навчаються у Німеччині поводитися із західними системами озброєнь.
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