Німеччина солідарна з Ізраїлем

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Відбулася телефонна розмова канцлерки ФРН Ангели Меркель з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, в ході якої Меркель підтримала дії Ізраїлю в Секторі Гази.

Про це в понеділок, 17 травня, повідомив представник Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт.

"Канцлерка знову рішуче засудила ракетні атаки на Ізраїль, які тривають с Сектора Гази, і запевнила прем'єр-міністра в солідарності уряду ФРН. Вона підкреслила право Ізраїлю захищатися від нападів", - повідомив він.

Зайберт також повідомив, що "уряд ФРН буде і надалі рішуче протидіяти акціям протесту в Німеччині, які поширюють ненависть і антисемітизм".