Німеччина солідарна з Ізраїлем
17:25 17 травень Київ, Україна
Відбулася телефонна розмова канцлерки ФРН Ангели Меркель
з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, в ході якої Меркель підтримала дії Ізраїлю в Секторі Гази.
Про це в понеділок, 17 травня, повідомив представник Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт.
"Канцлерка знову рішуче засудила ракетні атаки на Ізраїль, які тривають с Сектора Гази, і запевнила прем'єр-міністра в солідарності уряду ФРН. Вона підкреслила право Ізраїлю захищатися від нападів", - повідомив він.
Зайберт також повідомив, що "уряд ФРН буде і надалі рішуче протидіяти акціям протесту в Німеччині, які поширюють ненависть і антисемітизм".
"У світлі того, що загинуло багато мирних жителів з обох сторін, канцлерка висловила надію на якнайшвидше припинення бойових дій", - додав представник Кабміну ФРН.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі