Німеччина погодила з чеською стороною схему постачання техніки в Україну

19:47 11 жовтня Київ, Україна

Німецький концерн Rhinemetall домовився з Чехією про постачання Україні чеської військової техніки в обмін на нове обладнання у рамках програми "кругового обміну".



Про це повідомила пресслужба концерну у вівторок, 11 жовтня.



Представники Чехії, Німеччини та Рінеметал провели переговори в Празі на початку вересня. Сторони зійшлися на тому, що чеська сторона отримає бойові танки Leopard 2A4 та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Buffalo. У результаті Чехія зобов'язується передати Україні свою військову техніку разом із запчастинами.



Перші поставки нового обладнання чеська сторона отримає вже у грудні 2022 року, а весь процес має завершитись до кінця 2023 року.



Наразі невідомо, які саме зразки озброєння Чехія передасть Україні. Однак може йтися про техніку радянського зразка.