16:27 07 жовтня Київ, Україна

Незабаром після нападу росії на Україну уряд Німеччини вислав 40 підозрюваних у шпигунстві на користь росії. З того часу агентів кремля туди не пускали, проте випадково російський шпигун мало не проник у країну.

Росіянин вперше подав заявку на отримання візи в москві у липні. Він також представив запрошення від генерального консульства росії у Лейпцигу. У ході експертизи німецькі спецслужби, спираючись на дані німецького Федерального відомства із захисту конституції (BfV) та розвідки ще однієї європейської країни, яка прямо назвала громадянина росії шпигуном, висловили заперечення, і його заява була відхилена.



Пізніше під час переговорів про акредитацію співробітників посольства Німеччини в росії москва знову порушила це питання і вимагала позитивного рішення. У серпні чоловік подав нову заяву. Під час другої співбесіди на отримання візи німецьке консульство не врахувало підозр у шпигунстві, тому росіянин отримав необхідні документи.



Згодом виявилося, що співробітники консульства випадково проігнорували попередження BfV. Помилку визнали, а візу анулювали.



Як зазначає видання, цей випадок може налаштувати західні спецслужби критично стосовно німецької влади, яка проігнорувала попередження іншої європейської держави.