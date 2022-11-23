Німеччина вважала швидку поразку України прийнятним сценарієм війни - Джонсон

09:31 23 листопада Київ, Україна





Про це заявив експрем'єр Великої Британії Борис Керівництво Франції заперечувало можливість вторгнення росії в Україну, а Німеччина вважала, що Україні краще здатися на початку війни.Про це заявив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю CNN Portugal.

"Джонсон сказав партнерській мережі CNN CNN Portugal, що ставлення західних країн сильно відрізнялося до того, як москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, виділивши три провідні країни ЄС у коментарях, які навряд чи вітатимуться в європейських столицях", - пише видання.

Журналісти зазначають, що хоч Джонсон і наголосив, що країни ЄС пізніше згуртувалися навколо України і тепер надають їй жорстку підтримку, у період до російського вторгнення так було не завжди.

"Це було величезним шоком. Ми могли бачити, як накопичуються тактичні групи російських батальйонів, але різні країни мали дуже різні точки зору", - сказав британський політик.

За його словами, керівництво Німеччини було схильне вважати, що швидка військова поразка України була б кращою за тривалий і кривавий конфлікт.

"У якийсь момент німці вважали, що якщо росія вторгнеться, це стане катастрофою, і буде краще, якщо все закінчиться швидко, а Україна впаде", - заявив Джонсон, пославшись на "різноманітні вагомі економічні причини" для такого підходу".

Джонсон наголосив, що вважав такий підхід помилковим.

"Я не міг цього підтримати, я думав, що це згубний погляд. Але я можу зрозуміти, чому вони думали та відчували саме так", - зауважив він.

Крім того, експрем'єр Великобританії додав, що керівництво Франції взагалі вважало вторгнення росії в Україну малоймовірним.

"Не сумнівайтеся, що французи до останнього моменту заперечували можливість вторгнення", - сказав Джонсон.

У березні начальнику французької військової розвідки, генералу Еріку Відо було наказано піти зі своєї посади частково через те, що він не зміг передбачити вторгнення росії в Україну.



Джонсон також розкритикував початкову реакцію Італії на загрозу російського вторгнення. Джонсон сказав, що її уряд - на той час очолюваний Маріо Драгі - "на якомусь етапі просто заявив, що не зможе підтримати позицію, яку ми займаємо" через їхню "величезну" залежність від російських вуглеводнів.