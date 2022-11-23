Німеччина вважала швидку поразку України прийнятним сценарієм війни - Джонсон

Керівництво Франції заперечувало можливість вторгнення росії в Україну, а Німеччина вважала, що Україні краще здатися на початку війни.
Про це заявив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю CNN Portugal.
Про це заявив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю CNN Portugal.
Журналісти зазначають, що хоч Джонсон і наголосив, що країни ЄС пізніше згуртувалися навколо України і тепер надають їй жорстку підтримку, у період до російського вторгнення так було не завжди.
За його словами, керівництво Німеччини було схильне вважати, що швидка військова поразка України була б кращою за тривалий і кривавий конфлікт.
Джонсон наголосив, що вважав такий підхід помилковим.
Крім того, експрем'єр Великобританії додав, що керівництво Франції взагалі вважало вторгнення росії в Україну малоймовірним.
У березні начальнику французької військової розвідки, генералу Еріку Відо було наказано піти зі своєї посади частково через те, що він не зміг передбачити вторгнення росії в Україну.
Джонсон також розкритикував початкову реакцію Італії на загрозу російського вторгнення. Джонсон сказав, що її уряд - на той час очолюваний Маріо Драгі - "на якомусь етапі просто заявив, що не зможе підтримати позицію, яку ми займаємо" через їхню "величезну" залежність від російських вуглеводнів.
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