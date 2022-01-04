Німеччина вважає ядерну енергетику небезпечною та відкидає план ЄС

08:57 04 січень Київ, Україна

3 січня уряд Німеччини заявив, що вважає ядерну енергетику небезпечною та заперечує проти пропозицій Європейського Союзу, які дозволили б цій технології залишатися частиною планів блоку щодо створення сприятливого для клімату майбутнього.



Німеччина збирається відключити три атомні електростанції, що залишилися, наприкінці цього року, і відмовитися від вугілля до 2030 року. Берлін планує значною мірою покладатися на природний газ, доки він не буде замінений екологічно чистими джерелами енергії.



Ми вважаємо ядерні технології небезпечними”, - заявив журналістам у Берліні офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт, зазначивши, що питання про те, що робити з радіоактивними відходами, яких вистачить на тисячі поколінь, залишається невирішеним.



Хебестрайт додав, що Німеччина категорично відкидає оцінку атомної енергії ЄС, і неодноразово заявляла про цю позицію комісії.



Екологи піддали критиці упор Німеччини на природний газ, який менш забруднює навколишнє середовище, ніж вугілля, але при спалюванні все ж таки виділяє вуглекислий газ, що є основним парниковим газом.



Хебестрайт сказав, що мета уряду Німеччини - використовувати природний газ тільки як мостову технологію і замінити його екологічно чистими альтернативами, такими як водень, що виробляється за допомогою відновлюваних джерел енергії, до 2045 року.