Німеччина: Росія і Китай використовують свої вакцини для політичного шантажу інших країн

Росія і Китай маніпулюють поставками своїх вакцин в інші країни в політичних і економічних цілях.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
За його словами, керівництво цих країн широко висвітлювало свою допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, але при цьому переслідувало і інші цілі.
«Ми відзначаємо, зокрема, щодо Китаю, що поставки вакцин також використовувалися для дуже чітких політичних вимог різних країн», - додав Маас.
Він підкреслив, що такій поведінці Москви і Пекіна необхідно запобігати. Для цього постраждалим країнам потрібно надати альтернативу.
Маас уточнив, що, якщо вакцини нададуть якомога більшій кількості держав і регіонів, то Росія і Китай не зможуть посилювати свій вплив за допомогою поставок препаратів.
На початку липня Франція закликала Євросоюз не визнавати вакцини від COVID-19, створені в Росії та Китаї. У Парижі заявили, що кількість визнаних вакцин має бути обмежена тими, використання яких дозволило Європейське агентство лікарських засобів.
Така заява пролунала після того, як в кінці червня ЗМІ повідомили, що українські дипломати відкликали свій підпис під документом ООН, який закликав до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні, через погрози Китаю зупинити поставки вакцини від коронавірусу CoronaVac.
За його словами, керівництво цих країн широко висвітлювало свою допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, але при цьому переслідувало і інші цілі.
«Ми відзначаємо, зокрема, щодо Китаю, що поставки вакцин також використовувалися для дуже чітких політичних вимог різних країн», - додав Маас.
Він підкреслив, що такій поведінці Москви і Пекіна необхідно запобігати. Для цього постраждалим країнам потрібно надати альтернативу.
Маас уточнив, що, якщо вакцини нададуть якомога більшій кількості держав і регіонів, то Росія і Китай не зможуть посилювати свій вплив за допомогою поставок препаратів.
На початку липня Франція закликала Євросоюз не визнавати вакцини від COVID-19, створені в Росії та Китаї. У Парижі заявили, що кількість визнаних вакцин має бути обмежена тими, використання яких дозволило Європейське агентство лікарських засобів.
Така заява пролунала після того, як в кінці червня ЗМІ повідомили, що українські дипломати відкликали свій підпис під документом ООН, який закликав до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні, через погрози Китаю зупинити поставки вакцини від коронавірусу CoronaVac.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі