Німеччина розгорне у Литві ЗРК Patriot

08:36 30 червня Київ, Україна

Німеччина має намір розгорнути у столиці Литви, Вільнюсі, зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках підготовки до саміту Північноатлантичного альянсу, запланованого на липень.



Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Литви.

"Бундесвер Німеччини розміщує у Вільнюсі ЗРК великої дальності Patriot. Разом з нашими союзниками Збройні сили Литви підтримують безпеку, посилення охорони на суші, у територіальних водах і в повітрі до саміту НАТО , який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЗС Литви, система Patriot вперше виконуватиме бойові завдання у Литві. Її роботу забезпечить німецький екіпаж з урахуванням колективних рішень.



При цьому в Литві планується розгорнути й інші бойові засоби відповідно до планів, процедур, комунікаційних та логістичних рішень, узгоджених перед самітом НАТО.

"У ході саміту підрозділи Збройних сил Литви та союзників забезпечать додаткові заходи щодо захисту повітряного простору, охорони критично важливих об'єктів, маршрутів та чиновників, перевірки безпеки житла та транспорту, профілактичні перевірки вибухонебезпечних предметів у конкретних кварталах. Логістичні можливості Збройних сил Литви виконують різні операції, а різні підрозділи допоможуть у виконанні спеціальних завдань", - наголошується в повідомленні.

Збройні сили Литви направили понад 3000 військовослужбовців, які займатимуться питаннями безпеки саміту НАТО у Вільнюсі. Окремим питанням, пов'язаним із безпекою саміту, стане оцінка інформаційного середовища.