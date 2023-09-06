Німеччина розмістить військову бригаду у Литві

На початку наступного року Німеччина розпочне розміщувати свою військову бригаду у Литві.
Інформацію про це озвучив голова генерального штабу оборони Німеччини Карстен Бреуер в інтерв'ю для литовської громадської телерадіомовної компанії LRT.
Інформацію про це озвучив голова генерального штабу оборони Німеччини Карстен Бреуер в інтерв'ю для литовської громадської телерадіомовної компанії LRT.
За словами генерала, цю стратегічну ініціативу буде втілено через "надзвичайно амбітну" дорожню карту, завершення якої планується до кінця поточного року.
Бреуер додав, що остаточне рішення на постійній основі розмістити у Литві німецьку військову бригаду було ухвалено два місяці тому.
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