Німеччина розмістить військову бригаду у Литві

08:56 29 серпня Київ, Україна

На початку наступного року Німеччина розпочне розміщувати свою військову бригаду у Литві.



Інформацію про це озвучив голова генерального штабу оборони Німеччини Карстен Бреуер в інтерв'ю для литовської громадської телерадіомовної компанії LRT.

"До кінця цього кварталу ми матимемо дорожню карту. Я переконаний, що на початку 2024 року ми перейдемо до етапу втілення", - розповів Бреуер.

За словами генерала, цю стратегічну ініціативу буде втілено через "надзвичайно амбітну" дорожню карту, завершення якої планується до кінця поточного року.

"Наша спільна робоча група працює задля тісної координації між Литвою та Німеччиною. Потрібно обговорити багато складних тем, втім, ми зможемо дотримуватися нашого графіка", - наголосив генерал.

Бреуер додав, що остаточне рішення на постійній основі розмістити у Литві німецьку військову бригаду було ухвалено два місяці тому.