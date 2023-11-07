Німеччина розмістить свою танкову бригаду у Литві

11:51 07 листопада Київ, Україна

Міністерство оборони Німеччини ухвалило рішення про постійне розміщення 42-ї танкової бригади своїх збройних сил у Литві та визначило підрозділи, які братимуть участь у формуванні цієї бригади.



Цю інформацію повідомляє Міноборони Німеччини.



Для створення бригади до Литви буде перекинуто 203-й бронетанковий батальйон та 122-й бронепіхотний батальйон. На додаток до командних та допоміжних елементів, бригада складатиметься з трьох бойових батальйонів.



Рішення про розміщення бригади в Литві було ухвалено міністром оборони Борисом Пісторіусом після рекомендації генерального інспектора Бундесверу. Два сформовані батальйони будуть переведені до Литви після створення необхідної інфраструктури.



Третій батальйон спочатку залишиться ротаційною посиленою бойовою групою, до якої увійдуть підрозділи, розміщені в Німеччині та додаткові сили від інших країн, зокрема Нідерланди та Норвегію.