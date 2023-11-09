Німеччина розмістить винищувачі в Румунії: підтримка НАТО у повітряному патрулюванні

В кінці листопада Німеччина розмістить чотири винищувачі Eurofighter у Румунії, щоб підтримати місію НАТО щодо повітряного патрулювання.
Цю інформацію повідомляє агентство Reuters, посилаючись на своє джерело у сфері безпеки.
За даними, перші з 80 німецьких військових, які будуть розміщені на військовій базі неподалік Констанци, вирушать до Румунії 9 листопада.
Німецькі військово-повітряні сили вже раніше надавали підтримку місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії. Рішення про додаткове розгортання винищувачів Eurofighter прийшло в контексті посилення військової присутності НАТО на східному фланзі, викликаного повномасштабним вторгненням росії в Україну в 2022 році.
Цю інформацію повідомляє агентство Reuters, посилаючись на своє джерело у сфері безпеки.
За даними, перші з 80 німецьких військових, які будуть розміщені на військовій базі неподалік Констанци, вирушать до Румунії 9 листопада.
Німецькі військово-повітряні сили вже раніше надавали підтримку місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії. Рішення про додаткове розгортання винищувачів Eurofighter прийшло в контексті посилення військової присутності НАТО на східному фланзі, викликаного повномасштабним вторгненням росії в Україну в 2022 році.
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