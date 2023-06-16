Німеччина провела велику спецоперацію проти прихильників ІД

16:53 31 травня Київ, Україна

У Німеччині було проведено широку спецоперацію проти прибічників терористичного угруповання Ісламська держава (ІД). Обшуки було проведено у 12 федеральних землях Німеччини. Цю інформацію повідомила газета Bild у середу, 31 травня.



Операція була спрямована на нібито фінансування та підтримку терористичної діяльності. Але зараз невідомо, чи планувалися конкретні теракти в Німеччині. Обшуки пройшли у кількох районах землі Північний Рейн – Вестфалія на заході Німеччини, а також у Берліні.



Понад тисячу співробітників Федерального відомства у кримінальних справах ФРН та кримінальної поліції земельних управлінь взяли участь у цій операції. Обшуки було проведено більш ніж на 100 об'єктах.



Семеро підозрюваних було затримано за даними прокуратури ФРН. Вони нібито виступали посередниками у фінансуванні ІД. Зібрані кошти загалом не менше 65 тисяч євро передавалися членам терористичного угрупування в Сирії або посередникам. Більшість затриманих є громадянами Німеччини.



Підозрювані мають з'явитися перед слідчим суддею у середу та четвер, який ухвалить рішення про можливе утримання їх під вартою.