Німеччина проти антисемітизму: заборона на ХАМАС та "Самідун"

Німецьке крило організації "Самідун" - Samidun Deutschland, також відоме як Hirak eV6, буде розпущене, заявила Фезер у четвер, 2 листопада, у Берліні. У цій організації буде конфісковано всі активи, їй заборонять мати сайти в інтернеті та діяльність у соцмережах. За словами Фезер, будь-кого, хто братиме участь у діяльності цих організацій, буде притягнуто до відповідальності.



За оцінкою Федерального відомства з охорони конституції, ХАМАС у Німеччині активно підтримують близько 450 осіб, багато з яких мають німецьке громадянство. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) після нападу ХАМАС на Ізраїль і акцій солідарності з палестинськими терористами в Німеччині повідомив про намір заборонити діяльність цього угруповання в країні.



Радикальний рух ісламізму ХАМАС, бойовики якого здійснили 7 жовтня масштабну атаку на Ізраїль, визнано в Євросоюзі та США терористичним угрупуванням. Члени "Самідун" організовували в Німеччині акції на підтримку палестинців та проти Ізраїлю, які викликали різку критику в Німеччині, та публікували у соцмережах фотографії з цих заходів та пости на підтримку ХАМАС. Зокрема, широкого розголосу набула акція "Самідун" 7 жовтня в Берліні, коли її члени святкували терористичний напад ХАМАС на Ізраїль і роздавали перехожим солодощі в районі Нойкельн.