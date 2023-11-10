Німеччина закликає НАТО приділити увагу кіберзахисту, взявши досвід України

13:02 10 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості кіберзахисту для країн НАТО і зазначила, що союзники мають повчитися в України. Вона підкреслила, що кібератаки загрожують життям, економіці та демократії.

"Кібератаки - це не гра. Вони впливають на реальний світ, вони загрожують життю та економіці, становлять небезпеку для демократії та верховенства права", - сказала Бербок.

Кібератаки зараз стали добре налагодженою справою для організованої злочинності, спрямованої на викрадення даних та вимагання грошей.

"Бізнес, який іноді тісно переплетений із державними акторами, як ми можемо бачити в деяких кризах навколо нас. Тому ми, як члени НАТО, повинні тримати кіберзахист у центрі нашої уваги. Кіберпростір став нервовою системою нашого суспільства", - сказала міністр.

Бербок наголосила, що якщо близькі партнери Альянсу вразливі, то країни НАТО також вразливі, і це стало зрозуміло, коли росія в день початку повномасштабного вторгнення в Україну атакувала мережу зв'язку ViaSat.

"Це не тільки призвело до інформаційного затемнення в частині України. Ефект поширився на мережі по всій Європі. Постачальники відновлюваної енергії тимчасово втратили зв'язок із більш ніж 3000 вітровими електростанціями по всій Німеччині. Як Альянс, ми можемо досягти стійкості через партнерство, допомагаючи нашим близьким партнерам захистити себе. Підтримуючи Україну з її кіберзахистом, ми також захищаємо себе", - сказала вона.

Тому, за словами глави МЗС, Німеччина надала Україні 10 тисяч наземних станцій для супутникової інтернет-системи та робить свій внесок у кіберпотенціал України, навчаючи персонал.