Німеччина закликала владу Сербії обрати ЄС чи відносини з росією

08:06 02 листопада Київ, Україна

Влада Німеччини закликала лідера Сербії зробити остаточний вибір між перспективою вступу країни до Європейського Союзу та підтримкою партнерських відносин з агресором.



Про це у вівторок, 1 листопада, пише Welt.



Як зазначає видання з посиланням на джерело в уряді ФРН, на тлі "розвитку геополітичної обстановки" Сербія має невідкладно ухвалити рішення про те, яким вона бачить своє політичне майбутнє - як учасник ЄС або партнер росії.



Видання пише, що у ФРН "здивовані та розчаровані" тим, що Сербія підписала угоду з росією про співпрацю. Від країн-кандидатів, за словами джерела, у Німеччині, навпаки, очікують запровадження санкцій проти росії.

"Якщо Вучич вестиме країну у бік зміцнення відносин з ЄС, ФРН надасть йому підтримку, а продовження зв'язків з росією призведе до зворотних наслідків", - повідомили в урядових колах.

Сербія залишається єдиним кандидатом на вступ до ЄС, який досі не запровадив санкції проти росії.