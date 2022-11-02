Німеччина закликала владу Сербії обрати ЄС чи відносини з росією

Влада Німеччини закликала лідера Сербії зробити остаточний вибір між перспективою вступу країни до Європейського Союзу та підтримкою партнерських відносин з агресором.
Про це у вівторок, 1 листопада, пише Welt.
Як зазначає видання з посиланням на джерело в уряді ФРН, на тлі "розвитку геополітичної обстановки" Сербія має невідкладно ухвалити рішення про те, яким вона бачить своє політичне майбутнє - як учасник ЄС або партнер росії.
Видання пише, що у ФРН "здивовані та розчаровані" тим, що Сербія підписала угоду з росією про співпрацю. Від країн-кандидатів, за словами джерела, у Німеччині, навпаки, очікують запровадження санкцій проти росії.
Про це у вівторок, 1 листопада, пише Welt.
Як зазначає видання з посиланням на джерело в уряді ФРН, на тлі "розвитку геополітичної обстановки" Сербія має невідкладно ухвалити рішення про те, яким вона бачить своє політичне майбутнє - як учасник ЄС або партнер росії.
Видання пише, що у ФРН "здивовані та розчаровані" тим, що Сербія підписала угоду з росією про співпрацю. Від країн-кандидатів, за словами джерела, у Німеччині, навпаки, очікують запровадження санкцій проти росії.
Сербія залишається єдиним кандидатом на вступ до ЄС, який досі не запровадив санкції проти росії.
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