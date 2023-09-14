Німеччина припиняє прийом мігрантів із Італії - МВС

Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило про припинення своєї участі в пакті добровільної солідарності, і більше не прийматиме мігрантів з Італії. Цю інформацію передає DW.
Угода припускала, що Німеччина прийме на своїй території 3500 шукачів притулку, які вперше увійшли до Європейського Союзу через Італію. Цей крок мав пом'якшити навантаження на Італію, яка є однією з основних точок входу для мігрантів до ЄС.
До того, як Німеччина призупинила угоду, вона вже прийняла на своїй території 1700 осіб.
Причиною цієї паузи у виконанні угоди став "високий міграційний тиск" на Німеччину, як заявили у німецькому Міністерстві внутрішніх справ.
Цей тиск був викликаний тим, що Італія відмовляється приймати мігрантів з Німеччини відповідно до так званого Дублінського регламенту, встановленого законодавством ЄС. Відповідно до цього регламенту, держава-член, до якої мігранти вперше в'їжджають, несе відповідальність за розгляд їхніх заяв про надання притулку. Це означає, що тисячі мігрантів, які переїхали з Італії до Німеччини, мали повернутися до Італії.
Проте італійський уряд не виконував цієї угоди з грудня 2022 року. За даними німецького Міністерства внутрішніх справ, цього року було розглянуто лише десять із 12 400 відповідних запитів.
Угода припускала, що Німеччина прийме на своїй території 3500 шукачів притулку, які вперше увійшли до Європейського Союзу через Італію. Цей крок мав пом'якшити навантаження на Італію, яка є однією з основних точок входу для мігрантів до ЄС.
До того, як Німеччина призупинила угоду, вона вже прийняла на своїй території 1700 осіб.
Причиною цієї паузи у виконанні угоди став "високий міграційний тиск" на Німеччину, як заявили у німецькому Міністерстві внутрішніх справ.
Цей тиск був викликаний тим, що Італія відмовляється приймати мігрантів з Німеччини відповідно до так званого Дублінського регламенту, встановленого законодавством ЄС. Відповідно до цього регламенту, держава-член, до якої мігранти вперше в'їжджають, несе відповідальність за розгляд їхніх заяв про надання притулку. Це означає, що тисячі мігрантів, які переїхали з Італії до Німеччини, мали повернутися до Італії.
Проте італійський уряд не виконував цієї угоди з грудня 2022 року. За даними німецького Міністерства внутрішніх справ, цього року було розглянуто лише десять із 12 400 відповідних запитів.
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