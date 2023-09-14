Німеччина припиняє прийом мігрантів із Італії - МВС

10:18 14 вересня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило про припинення своєї участі в пакті добровільної солідарності, і більше не прийматиме мігрантів з Італії. Цю інформацію передає DW.



Угода припускала, що Німеччина прийме на своїй території 3500 шукачів притулку, які вперше увійшли до Європейського Союзу через Італію. Цей крок мав пом'якшити навантаження на Італію, яка є однією з основних точок входу для мігрантів до ЄС.



До того, як Німеччина призупинила угоду, вона вже прийняла на своїй території 1700 осіб.



Причиною цієї паузи у виконанні угоди став "високий міграційний тиск" на Німеччину, як заявили у німецькому Міністерстві внутрішніх справ.



Цей тиск був викликаний тим, що Італія відмовляється приймати мігрантів з Німеччини відповідно до так званого Дублінського регламенту, встановленого законодавством ЄС. Відповідно до цього регламенту, держава-член, до якої мігранти вперше в'їжджають, несе відповідальність за розгляд їхніх заяв про надання притулку. Це означає, що тисячі мігрантів, які переїхали з Італії до Німеччини, мали повернутися до Італії.



Проте італійський уряд не виконував цієї угоди з грудня 2022 року. За даними німецького Міністерства внутрішніх справ, цього року було розглянуто лише десять із 12 400 відповідних запитів.