Німеччина підвищує соціальні виплати з 1 січня наступного року

15:17 13 листопада Київ, Україна

Наступного року у Німеччині розмір соціальних виплат збільшиться на 12%, згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті уряду ФРН.



З 1 січня 2024 року ті, хто залежить від соціальної допомоги або Bürgergeld (дохід громадян, який надається українським біженцям), отримають більше фінансової підтримки. Самотні дорослі тепер отримуватимуть 563 євро на місяць, що на 61 євро більше, ніж раніше.



Загальні стандарти соціальної допомоги та допомоги громадянам зростуть на 12% з початку наступного року. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачуватиметься як основне забезпечення німецьким громадянам і українцям з тимчасовим захистом.



Для сімейних пар розмір виплат на одного партнера становитиме 506 євро (замість поточних 451 євро); в установах для дорослих – 451 євро (замість 402 євро).



Підлітки віком 14-17 років отримають 471 євро (замість 420 євро); на дітей 6-13 років – 390 євро (замість 348 євро); на дітей до 5 років – 357 євро (замість 318 євро).



Також передбачено збільшення суми на особисте шкільне приладдя приблизно на 12%. У першій половині навчального року виплати збільшаться зі 116 євро до 130 євро, а у другій половині навчального року – з 58 євро до 65 євро.