Німеччина планує купити ізраїльську систему ПРО

07:24 14 червня Київ, Україна

У рамках переозброєння на тлі російської агресії Німеччина планує виділити 4 мільярди євро на покупку ізраїльської системи протиракетної оборони (ПРО).



Про це агентству France-Presse повідомило німецьке урядове джерело, передає RFI.



Ця протиракетна система оснащена радарами, пусковими установками та керованими ракетами Arrow 3, здатними знищувати цілі за межами атмосфери.



За словами джерела, сьогодні, 14 червня, бюджетний комітет німецького парламенту, як очікується, виділить 560 млн євро на передконтрактну угоду з Ізраїлем.

"Уряд Німеччини має намір якнайшвидше створити національний потенціал територіальної протиракетної оборони за допомогою запланованого придбання системи озброєнь Arrow", - йдеться у документі Міністерства фінансів, призначеному для бюджетного комітету, з яким ознайомилося AFP.

Ізраїльська система має "сприяти захисту Німеччини, її населенню та найважливішим об'єктам інфраструктури від балістичних ракет".