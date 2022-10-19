Німеччина відправила ЗСУ тисячі комплектів зимової військової форми

12:46 19 жовтня Київ, Україна

В рамках нового військового пакету допомоги для України Німеччина передала ЗСУ кілька тисяч комплектів зимової військової форми, а також техніку та обладнання.



Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини.



Зокрема, Україна отримала від Німеччини 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів та 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців, 100 наметів та 183 генератори, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім понтонних систем, 167 тисяч патронів для стрілецької зброї.