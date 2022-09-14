Німеччина відправила Україні партію самохідних зенітних систем Gepard

19:28 14 вересня Київ, Україна

Україна одержала від Німеччини чергову партію самохідних зенітних систем Gepard.

Про це повідомляє прес-служба уряду ФРН у середу, 14 вересня.



Так, сьогодні Міноборони Німеччини оновило список техніки та матеріалів, які були передані Києву як військова допомога.



Згідно з цими даними, з минулого тижня до списку включено чотири установки Gepard (всього – 24) та 65 холодильних установок для медичних матеріалів (раніше було передано лише дві).



Відомо, що шість зеніток Gepard готуються до відправки в Україну. ЗСУ також отримали 53 тисячі снарядів для цих установок.