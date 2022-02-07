Німеччина скасовує поділ на пріоритетні групи і починає масову вакцинацію всього населення

Кожен громадянин Німеччини, який досяг 16-річного віку, може записатися на вакцинацію від коронавірусу, проте вистачить її далеко не всім.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан.
"Поділ на пріоритетні групи з 7 червня знято", - сказав він журналістам в понеділок за підсумками зустрічі з главами міністерств охорони здоров'я регіонів ФРН.
Таким чином всі жителі Німеччини з 16 років матимуть право записатися на щеплення. Одночасно підкреслюється, що не всі охочі зможуть отримати щеплення вже в червні в зв'язку з обмеженою кількістю вакцини від коронавірусу.
Раніше в Німеччині були визначені чотири групи громадян, які отримували щеплення в першу чергу. Це представники груп ризику - люди похилого віку і ті, хто через професії міг заразитися раніше інших: лікарі, поліціянти, педагоги тощо.
До першої групи належали люди старше 80 років, жителі будинків для літніх людей, медичний персонал станцій реанімації та швидкої допомоги; до другої групи входили люди від 70 до 80 років.
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