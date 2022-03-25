Німеччина відмовилася оплачувати газ та нафту в рублях

09:38 25 березня Київ, Україна

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що договори на постачання передбачають оплату в доларах чи євро.



"Скрізь є жорсткі контракти, в яких валюти, якою здійснюється оплата, є частиною контракту. І це те, що діє зараз. І там переважно євро або долар. Ми маємо виходити з цього", - сказав Шольц.



Канцлер додав, що ухвалені ЄС санкції проти рф були ретельно підготовлені, країни ретельно обговорювали, які санкції матимуть найбільший ефект.