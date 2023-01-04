Німеччина офіційно відмовила Польщі у компенсаціях втрат у Другій світовій війні

11:50 04 січня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Польщі отримало ноту від колег із Німеччини, в якій йдеться про те, що питання репарацій залишається закритим.

Зі свого боку речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що уряд продовжить свої зусилля для врегулювання претензій, що виникли внаслідок німецької агресії та окупації у 1939-1945 роках.

"Я рідко зустрічав боржників, які визнавали свої зобов'язання і виплачували свої зобов'язання після першої ноти або першого листа", - сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, посилаючись на відповідь Німеччини на ноту польського уряду про репарації.

Нагадаємо, Ярослав Качинський, лідер правлячої в Польщі партії «ПІС» заявив, що за їхніми оцінками, збитки, завдані Німеччиною у Другій світовій, становлять 1,32 трильйона доларів і Варшава на офіційному рівні вимагатиме відшкодування.



«ПІС» робила подібні заклики ще у 2015, а у 2019 навіть називала суму у 850 мільярдів доларів. Однак це було лише в межах партії, офіційно держава не вимагала відшкодування.