Німеччина неохоче надає політпритулок росіянам

18:48 25 серпня Київ, Україна

З січня по липень поточного року до Федерального відомства у справах міграції та біженців Німеччини від громадян російської федерації було подано 1098 клопотань про надання статусу політичного біженця.

Як мінімум 830 заяв росіян було подано з березня, тобто вже після вторгнення росії в Україну. Найбільше клопотань громадян росії – 192 – зареєстровано у липні. Кількість прохань з початку війни поступово зростає: у березні від росіян надійшло 137 заяв, у травні – 179. Для порівняння: до війни в Україні у січні поточного року було подано 102 клопотання, а у грудні 2021 року – 96.

При цьому статус біженця влада надала лише в 11% випадків.



Відсоток схвалення клопотань залишається низьким, незважаючи на заяви німецької влади спростити в'їзд росіянам, які перебувають у вразливому становищі на батьківщині через критику російського уряду.



Водночас Берлін виступає проти ідеї опустити залізну завісу для громадян росії, яку висловив президент України Володимир Зеленський та підтримала Східна Європа. Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав не звинувачувати всіх громадян країни у розв'язанні війни та не ускладнювати їм життя. Він зазначав, що багато людей втекли з росії через незгоду з політикою кремля. Позицію Німеччини підтримали Франція та Нідерланди.



Водночас члени німецького опозиційного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) підтримали ідею припинити видачу шенгенських віз росіянам. Bild am Sonntag пише, що дедалі більше політиків у Німеччині закликають брати приклад із Естонії, яка вже запровадила візові обмеження проти російських туристів.