Німеччина не схвалює передачу Україні касетних боєприпасів

Німеччина не схвалює відправлення касетних боєприпасів до України, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у п'ятницю, 7 липня, після повідомлень, що Вашингтон планує надати Києву цю зброю.
Про це повідомляє Reuters.
Бербок заявила, що Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць, яка підписала Конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів. Водночас Сполучені Штати не є учасником конвенції.
Бербок заявила, що Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць, яка підписала Конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів. Водночас Сполучені Штати не є учасником конвенції.
Бербок мала на увазі Конвенцію, відкриту для підписання у норвезькій столиці у 2008 році. Вона забороняє використання, накопичення, створення та передачу касетних боєприпасів.
Касетні боєприпаси заборонені до виробництва та використання окремою угодою, ратифікованою більш ніж у 100 країнах світу. Уряд та неурядові організації зазначають, що касетні боєприпаси неодноразово застосовувалися росією проти України. При цьому США, Україна та росія не є підписантами угоди про заборону використання касетних снарядів.
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