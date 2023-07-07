Німеччина не схвалює передачу Україні касетних боєприпасів

15:21 07 липня Київ, Україна

Німеччина не схвалює відправлення касетних боєприпасів до України, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у п'ятницю, 7 липня, після повідомлень, що Вашингтон планує надати Києву цю зброю.

Про це повідомляє Reuters.



Бербок заявила, що Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць, яка підписала Конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів. Водночас Сполучені Штати не є учасником конвенції.

“Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас як для держави-учасниці угода в Осло діє", - сказала Бербок.

Бербок мала на увазі Конвенцію, відкриту для підписання у норвезькій столиці у 2008 році. Вона забороняє використання, накопичення, створення та передачу касетних боєприпасів.