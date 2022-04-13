Німеччина: повінь забрала життя 42 людей, близько 70 вважаються зниклими безвісти

18:55 15 липня Київ, Україна

Циклон Бернд, що обрушився на Німеччину, приніс сильні зливи, що в свою чергу, викликало повінь. Кількість жертв стихії зросла до 42 осіб, близько 70 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє в четвер, 15 липня, Bild, посилаючись на правоохоронців і рятувальників, не менше 15 людських жертв припадає на район міста Ойскірхен (Північний Рейн - Вестфалія).





Також тіла двох людей виявили в Кельні, трьох - в Райнбасі.

В районі Арвайлер жертвами стихії стали 18 осіб, в Золінгені, Альтені, Вердолі і районі Унна - по одній людині.

За оцінками видання, зниклими безвісти на цей момент вважаються до 70 осіб.

Співчуття рідним загиблих висловила канцлерка ФРН Ангела Меркель.