Німеччина має намір зосередитись на боротьбі зі зміною клімату

07:02 10 лютий Київ, Україна

Міністр закордонних справ Німеччини заявила, що дипломатичні пріоритети Німеччини будуть зміщені у бік боротьби із загрозою зміни клімату як однієї з ключових глобальних проблем 21 століття.



Міністр закордонних справ Анналена Міністр закордонних справ Анналена Бербок , член Партії зелених, яка виступає за захист довкілля, заявила, що 226 дипломатичних місій Німеччини у всьому світі стануть «кліматичними посольствами».



Це вимагатиме деякої «реорганізації та перерозподілу ресурсів», сказала вона, у тому числі із призначенням нового посланця Німеччини щодо клімату, колишньої голови Грінпіс Дженніфер Морган.



Оголошення у вівторок про те, що Морган займе високу урядову посаду, викликало невдоволення в Берліні, зокрема, з боку опозиційних політиків, які поцікавилися, чому на цю посаду було обрано американського активіста.



Бербок відхилила критику, заявивши, що Морган ідеально підходить для цієї роботи.



Морган сказала, що планує використати свій багаторічний досвід роботи в екологічному русі та аналітичних центрах «для підтримки та просування цілей Німеччини та ЄС у всьому світі».



«Енергетичний перехід — це явна «м'яка сила» Німеччини, і я активно її використовуватиму», — сказала вона, маючи на увазі зусилля найбільшої економіки Європи з поетапної відмови від атомної енергетики цього року та припинення використання вугілля до кінця десятиліття.