Німеччина має намір розслідувати незаконне використання Росією знаку Z

08:17 18 квітня Київ, Україна

Поліція та прокуратура кількох федеральних земель Німеччини ініціювали понад 140 розслідувань у справах, пов'язаних із підтримкою російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє німецьке видання ZEIT.



Зазначені справи відносяться до періоду з 24 лютого – дати початку повномасштабної війни Росії проти України, більшість із них стосуються використання символіки – знака Z, яким армія РФ маркує військову техніку. У деяких федеральних землях, включаючи Нижню Саксонію, Баварію та Берлін, публічне використання такого символу, наприклад, на демонстраціях, є караним правопорушенням.



Зокрема, у землі Саксонія-Анхальт заведено 19 таких справ, у Гамбурзі – 17 (16 про використання знака Z), у Північній Рейн-Вестфалії – 37 справ (22 – про знак Z). Зазначається, що у Баварії, хоч і не ведуть таку статистику, все одно вживають заходів проти прихильників російської війни.



За 140 статтею німецького Кримінального кодексу, карається поведінка, яка розуміється як публічне схвалення агресивних воєн і здатне порушити громадський порядок. Як покарання передбачено штраф або позбавлення волі до трьох років для тих, хто "заохочує або іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом поширення письмових матеріалів" протиправні дії.



Нагадаємо, за одним із припущень символ Z вкрали у поліцаїв: повідомлялося, що Z - це символ четвертої поліцейської моторизованої дивізії СС, яка брала участь у Другій світовій війні і проіснувала до 1945 року.