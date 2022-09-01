Німеччина має намір придбати у Ізраїля протиракетну систему Хец-3

17:50 31 серпня Київ, Україна

У рамках створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони уряд Німеччини заявив про готовність купити ізраїльську протиракетну систему Хец-3 (Стріла-3).

Про це повідомив німецький телеканал ARD.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про намір створити нову систему ППО спільно з сусідніми країнами, проте не уточнив, на базі якого саме озброєння вона формуватиметься. За даними телеканалу, Німеччина прагне отримати саме новітню Хец-3, яка надійшла на озброєння Ізраїлю у 2017 році.



Протиракетні системи Хец-3 оснащені ракетами, здатними перехоплювати балістичні цілі на висоті до 100 кілометрів. Комплекс був розроблений для перехоплення ракет меншої та середньої дальності (дальність польоту від 400 до 5500 км). Комплекс здатний виявляти цілі на дальності до 900 км.