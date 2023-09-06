Німеччина легалізує медичний канабіс: законопроєкт про зняття заборони ухвалено федеральним урядом

18:46 16 серпня Київ, Україна

Федеральний уряд Німеччини сьогодні, 16 серпня, ухвалив законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, який передбачає видалення канабісу зі списку заборонених речовин.



Про це повідомляє Tagesschau.



Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах, коментуючи ухвалення законопроєкту, заявив, що розглядає закон "як довгостроковий поворот у німецькій політиці з наркотиків".



За словами міністра, злочини, пов'язані з канабісом, станом на цей момент складають у Німеччині близько 50% злочинів, пов'язаних з наркотиками.



Законопроєкт також передбачає, що людям віком від 25 років і старше буде дозволено мати 18 грамів канабісу. У той самий час людям віком від 18 років та старше дозволено володіти до трьох рослин канабісу для домашнього вирощування.



Крім того, Міністерство охорони здоров'я Німеччини розглядає утворення так званих "асоціацій вирощування", які, як планується, призведуть до зменшення нелегального продажу та вирощування конопель.



За даними МОЗ, закон може набути чинності наприкінці 2023 року.