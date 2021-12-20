Німеччина категорично проти виборів на Донбасі

Німеччина вважає, що непідконтрольний Донбас не готовий для проведення демократичних виборів. Для того щоб вони відбулися необхідні певні умови, створити які на сьогоднішній день неможливо.

Нещодавно у Франції говорили, що вибори на Донбасі можуть пройти вже в цьому році. Однак Україна їх там так і не призначила. Тепер міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив, що зараз на окупованих територіях немає для цього необхідних умов.

Він привітав плани проведення Києвом регіональних виборів, назвавши це хорошим знаком "для участі українців в демократичних процесах".