Німеччина та Нідерланди планують об'єднати свої сухопутні сили

18:00 02 лютого Київ, Україна

Нідерланди готуються інтегрувати свої бойові бригади до складу німецької армії, оскільки два союзники об'єднують збройні сили на тлі зростання загроз безпеці в регіоні після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомив речник Королівської армії Нідерландів майор Марк ван де Бек, передає Вloomberg.



За його словами, сухопутні війська країни мають три бойові бригади, і дві з них уже інтегровані до німецьких збройних сил. Об'єднання останньої бригади чисельністю 3000 солдатів «може статися вже у квітні». Інтеграція не торкнеться лише елітного підрозділу армії Нідерландів Korps Commandotroepen.



Спільне угруповання налічуватиме 50 тисяч осіб, у тому числі 8 тисяч із Нідерландів. Країни планують зайнятися уніфікацією військових статутів та спільними закупівлями озброєння.



Інтеграція збройних сил Німеччини та Нідерландів розпочалася після закінчення холодної війни, коли держави почали скорочувати витрати на оборону. Перший німецько-голландський корпус був створений у 1993 році на базі 1-го корпусу бундесверу. Його штаб знаходиться у німецькому Мюнстері. Наразі корпус входить до складу Сил швидкого реагування НАТО. Ще дві голландські бригади були інтегровані до складу німецьких збройних сил у 2014 та 2015 роках.



Німеччина та Нідерланди фактично використовують ту саму техніку. Основним бойовим танком обох країн є німецький Leopard 2, а основним бронетранспортером Нідерландів – машина Boxer спільної розробки німецьких Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall AG та голландської Stork.





